Nevşin Mengü sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesini 'Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü.' ifadeleriyle değerlendiren Nevşin Mengü, CNN Türk'ten çizik yemişti.



22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren ekrandan alınan Nevşin Mengü geçtiğimiz günlerde ise 'Döndüm akşam anahaber'de görüşürüz' ifadesini kullanmıştı. Daha sonra bu tweeti silen Mengü, akşam haberlerine yine çıkamadı.



Mengü'nün sessizliğini bozan ise İran'da yaşanan oldu. İran parlamentosundaki saldırıyı değerlendiren Mengü, Twitter'dan'İran Meclisi'ne girişte sıkı güvenlik önlemleri vardır. Kadın ziyaretçiler kadın görevliler tarafından didik didik aranır' mesajını paylaştı.



Mengü, takipçilerinden gelen 'ekrana ne zaman dönüyorsun?' sorularını ise cevapsız bıraktı.





İran Meclisi'ne girişte sıkı güvenlik önlemleri vardır. Kadın ziyaretçiler kadın görevliler tarafından didik didik aranır — nevsin mengu (@nevsinmengu) 8 Haziran 2017

Dönücem demiştin :) kendi eksenin etrafındamıydı hasgdjhasdhg — Abdulsamet Erdoğan (@akpartisamet) 8 Haziran 2017

Ne zaman haberleri sizden dinleyeceğiz? ???????? — Mehmet TURHAN (@m_turhan78) 8 Haziran 2017

ekranlara ne zaman döneceksiniz? — kamuran aytaş (@ronahi2016) 8 Haziran 2017