Olay, Sancaktepe, Atatürk Mahallesi, Filiz Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 RTB 27 plakalı araç sokak içerisinde aşırı hız yaptı. Yaptığı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü minibüsüyle ilk önce yolda oynayan çocuğa ardından bir eve çarptı. Kazada aracın daldığı evde bulunan bir çocukta hayatını kaybetti.



Olay sonrası çocuklarının ölüm haberini alan aileler sinir krizi geçirdi. Araç itfaiye ekiplerinin de yardımıyla girdiği evin içerisinden çıkarılırken olay yerinde çevik kuvvet ekipleri de hazır bekletildi.



Olayın görgü tanığı vatandaş, yüksek bir ses duyduklarını ifade ederek, 'Koştuk geldik. Çocuk herhalde ufakmış arabada çok süratli geldi. Bunlar dışarıda oynuyorlar araba çocuklara çarparak dördünü birden içeriye sürüklemiş. Bir tanesini hastaneye götürdük durumu iyi ama ikisi ölmüş çocukların' diye konuştu.