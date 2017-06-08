Kız kardeşini hamile bıraktı, 'Pişmanım' dedi!

Mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından savunmasını yapan M.K., pişman olduğunu söyledi. M.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, C.K.'nın ifadesinin alınması için duruşmaya erteledi.



Olay, 2011 yılının mayıs ayında Çaycuma ilçesine bağlı bir köyde meydana geldi. Maden işçisi M.K., kız kardeşi C.K.'ya cinsel istismarda bulundu. M.K., kardeşini daha sonra 2 kez daha istismar etti. Bu sürede hamile kalan C.K., köy muhtarı ve yakınları tarafından başka bir erkekle evlendirildi.



Evlendikten sonra bebeğini dünyaya getiren C.K., 5 yıl sonra Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne başvurarak durumu anlattı. DNA karşılaştırmasında bebeğin babasının M.K. olduğu anlaşıldı.



Geçen yıl Kasım ayında tutuklanan M.K., Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından açılan davada hakim karşısına çıktı.