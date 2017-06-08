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Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanı Kahraman'a mektuplu içtüzük yanıtı

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın mektuplu içtüzük davetine, CHP lideri mektupla yanıt verdi

Siyaset / 08 Haziran 2017 Perşembe 12:07
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanı Kahraman'a mektuplu içtüzük yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın içtüzük davetine, mektuplu yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, 'OHAL uygulamalarıyla Meclis devre dışı bırakıldı. İçtüzük değişikliğiyle demokrasi güçlenmez. Sorun içtüzük değil, OHAL'in kaldırılması olmalı.' dedi.

Dün yapılan CHP MYK toplantısının ardından, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da yaptığı açıklamada, CHP'nin içtüzük toplantısına katılmayacağını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı'nın içtüzük toplantısına katılmayacak

İsmail KahramanKemal Kılıçdaroğlu


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