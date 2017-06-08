Katar Emiri, Trump'ın Beyaz Saray davetini reddetti

AP'ye konuşan Katarlı bir diplomat, Al Thani'nin mevcut durum devam ederken ülkeden ayrılmayacağını, bu nedenle Beyaz Saray'a gitmeyeceğini söyledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad Al Thani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Katar krizinin çözümü için Thani'yi Beyaz Saray'a davet etmişti.



NE OLMUŞTU?



8 Körfez ülkesi Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesti. Katar'la deniz ve hava sınırları kapatıldı. Katarlı diplomatlara ülkeleri terk etmeleri için 48 saat, Katar vatandaşlarına 14 gün süre verildi.



KATAR'DAN İLK AÇIKLAMA



Katar'dan yapılan ilk açıklamada Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 'haksız şekilde alınmış bu karardan üzüntü duyduklarını' belirtti. Al Sani, 'Haksız uygulamalar var ve bunlar temeli olmayan iddialara ve suçlamalara dayanıyor' şeklinde konuşurken, 5 ülkenin aldığı kararın vatandaşlarının normal hayatını sürdürmesine etki etmeyeceğini belirtti.



Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada ise 3 Körfez ülkesi ve Mısır'ın yaptığı uygulamaların vesayet kurma isteği olduğu ifade edildi.