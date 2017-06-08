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Katar'dan kritik açıklama

Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman el Tani, "Türk askeri Katar'a bütün güvenliğini sağlamak için gelecek" dedi.

Dünya / 08 Haziran 2017 Perşembe 16:56
Katar'dan kritik açıklama

Körfezdeki komşuları tarafından 'teröre destek' olduğu gerekçesiyle diplomatik ablukaya alınan Katar'da Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani önemli açıklamalar yaptı.

Katar'ın başarılı ve ileri olması nedeniyle izole edildiğini söyleyen Al Thani, krizin tüm bölgenin istikrarına zarar verdiğini belirtti. Al Thani, 'Diplomasi hala bizim önceliğimiz. Gıda durumu konusunda endişeli değiliz. Bu şekilde sonsuza kadar yaşayabiliriz. Bu çeşit bir düşmanlığı, düşman ülkelerden bile görmemiştik. Henüz ortaya konulan bir talep yok, bunları bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bu krize asla askeri bir çözüm getirilemeyeceğinin altını çizen Al Thani, 'Katar'daki ABD üssünün fonksiyonu konusunda herhangi bir değişiklik düşünmüyoruz. Katar ordusunun konumlanmasında da herhangi bir değişiklik olmayacak. Türk birliklerinin gelmesi tüm bölgenin güvenliği için önemli.' ifadelerini kullandı.


Türk askeri Katar'a gidiyor

KatarDışişleri Bakanı


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