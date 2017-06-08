İran'da asitli saldırgan şoku

Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre İran'ın başkenti Tahran'da bir asit saldırısı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre 16 yaralı var.



MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ ASİT ATTI



İran'ın başkeni Tahran'ın güneyinde motosikletli bir sürücü, yol kenarında bekleyen kalabalığın üzerine asit olduğu belirtilen bir sıvı attı.



16 KİŞİ YARALANDI



İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, saldırıda 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırganın kimliği ve saldırı gerekçesi henüz belli değil.



SALDIRGAN GÖZALTINDA, TERÖR BAĞLANTISI YOK



Saldırıyı düzenleyen kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, yetkililer olayın terör bağlantısı olmadığını açıkladı.



TAHRAN ADLİYESİNDEN AÇIKLAMA



Tahran adliyesinden yapılan açıklamada, saldırganın yakalandığı, saldırganın eşi ile tartışması sonrası öfkelenerek, evinden getirdiği asitli sıvıyı eşinin de bulunduğu kalabalığa savurduğu; saldırıda 16 kişinin yaralandığı belirtildi.