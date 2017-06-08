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Hiç kimse bu milletin bileğini bükemez

Başbakan Binali Yıldırım şehit ve gazi yakınları ile iftar programında konuştu.

Siyaset / 08 Haziran 2017 Perşembe 21:15
Hiç kimse bu milletin bileğini bükemez

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

Bu cennet vatana gözümüzün nuru gibi bakacağız, vatanımızı canımız pahasına koruyacağız. Bu yüzden eli kanlı terör örgütüne göz açtırmıyoruz.

Eli kanlı terör örgütleri şunu iyi bilsin ki Allah'a bir can borcumuz var, onu nerede nasıl vereceğimizi de Allah bilir.

15 Temmuz gecesi bu millet tanklar altında şehadete yürüdü, hainlere bu vatanı teslim etmedi.

Hiç kimse bu milletin bileğini bükemez, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sorumlusu FETÖ mensupları şu an mahkemelerde hesap veriyor.

Şehitlerimizin bize emanet olarak bıraktığı en büyük değer bayraktır, vatandır ve sizlersiniz.

Binali YıldırımCennetAllah


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