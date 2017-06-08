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Havai fişek fabrikasında patlama: 25 ölü

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 25 kişi hayatını kaybetti.

Dünya / 08 Haziran 2017 Perşembe 13:18
Havai fişek fabrikasında patlama: 25 ölü

Hindistan'ın Balagat bölgesindeki Madhya Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Dün akşam yaşanan olayda 25 işçi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin kısa süre içinde fabrikayı saran yangını söndürmesi saatler aldı. Amit Sanghi adlı yetkili, 'İşçilerin çalıştığı sırada büyük bir patlama meydana geldi. Olayda 19'u kadın, 6'sı erkek toplam 25 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Dumandan ve yanıklardan zarar gören 5 kişinin tedavi gördüğünü belirten Sanghi, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve kilometrelerce öteden duyulduğunu söyledi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yangının çalışanlardan biri tarafından söndürülmeden yere atılan sigaradan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Olayın ardından kaçan fabrika sahibi 'cinayet' suçlamasıyla aranırken, mağdurların ailelerine tazminat ödenmesine karar verildi.

Kaynak : İHA

FabrikaHavai Fişek


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