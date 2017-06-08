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FETÖ’nün mülkiye yapılanması çökertildi

FETÖ/PDY’nin mülkiyedeki yapılanmasının deşifre edilmesine ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı. İstanbul Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan özel büroca hazırlanan iddianamede 15 şüpheli yer alıyor. Şüpheliler arasında, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da bulunuyor.

Güncel / 08 Haziran 2017 Perşembe 16:05
FETÖ’nün mülkiye yapılanması çökertildi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün mülkiyedeki yapılanmasının deşifre edilmesine ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı.

İstanbul Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan ve Başsavcı Vekili Önder Yanan tarafından koordine edilen Özel Büro tarafından hazırlanan iddianamede, 15 şüpheli yer alıyor. Şüpheliler arasında, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da bulunuyor.

Şüpheliler hakkında, 'Anayasayı İhlâl', 'Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarını ve '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4. maddesi kapsamında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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