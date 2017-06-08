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FETÖ'cü hainden Başbakan Yıldırım'a ölüm tehdidi

FETÖ'nün tetikçisi, firari Emre Uslu sosyal medyadan Başbakan Binali Yıldırım'a tehditler savurdu. Uslu, trafik kazasında hayatını kaybeden savcıyı hatırlattı.

Güncel / 08 Haziran 2017 Perşembe 00:52
FETÖ'cü hainden Başbakan Yıldırım'a ölüm tehdidi

ABD'ye kaçan FETÖ'cü Emre Uslu, Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'a ölüm tehdidinde bulundu.

FETÖ ile mücadeledeki kararlılığı anlatırken "FETÖ'nün kökünü temizleyene kadar bize durmak yok" ifadelerini kullanan Başbakan Binali Yıldırım'ın bu sözlerini paylaşan Emre Uslu, "Denizli savcısı da 'sinek gibi ezene kadar durmak yok' diyordu. Bir kamyonun altında sinek gibi ezildi. Büyük konuşmayacaksın. Kader var." şeklinde tehditler savurdu.

FETÖ'YE KARŞI EN ETKİN MÜCADELEYİ YAPAN SAVCIYDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam aracının şoförü, bir kamyonun araca çarpması sonucu vefat etmişti.

Başsavcı Mustafa Alper'in Denizli'de hazırladığı FETÖ iddianamesi, darbe girişiminin ardından Türkiye'de hazırlanan ilk iddianame olmuştu.

Alper, FETÖ'ye karşı kararlılıkla mücadele eden savcılar arasında yer alıyordu.

Şaibeli kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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