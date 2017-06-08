Facianın eşiğinden döndük!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 46 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine karşı düzenleyeceği saldırılarında kullanılabilen ve standartlara uygun olmayan bin 520 kaçak tüp ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca, herhangi bir tüp bayiliği bulunmayan baraka, dükkan, büfe gibi mekanlarda markalı ya da markasız mutfak tüpü satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.



Çalışmalar sonucu ilçe merkezi ile ilçeyle bağlı mahallelerde tespit edilen 46 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'Operasyonda, bölücü terör örgütünün güvenlik güçlerine karşı düzenleyeceği olası el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırılarda kullanılan, yasak olduğu halde LPG istasyonlarından doldurularak halk sağlığını tehlikeye düşüren, İran'da doldurulduktan sonra tekrar kaçak yollarla ülkemize sokularak haksız rekabete yol açan çeşitli markalarda toplam bin 520 adet kaçak tüp ile bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.'



Açıklamada, söz konusu işyeri sahiplerine, 'haksız rekabete yol açtıkları', 'Markalar Kanunu'na muhalefet ettikleri' ve 'tüp kaçakçılığı' yaptıkları gerekçesiyle adli işlem başlatıldığı aktarıldı. Kaynak : AA