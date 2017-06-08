USD (Alış - Satış) : 3,54 - 3,55 EURO (Alış - Satış) : 3,98 - 3,99

Sıcak Haber : Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor!..

Facianın eşiğinden döndük!

Doğubayazıt ilçesinde, 46 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda standartlara uymayan bin 520 kaçak tüp ile bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Güncel / 08 Haziran 2017 Perşembe 17:56
Facianın eşiğinden döndük!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 46 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine karşı düzenleyeceği saldırılarında kullanılabilen ve standartlara uygun olmayan bin 520 kaçak tüp ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca, herhangi bir tüp bayiliği bulunmayan baraka, dükkan, büfe gibi mekanlarda markalı ya da markasız mutfak tüpü satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Çalışmalar sonucu ilçe merkezi ile ilçeyle bağlı mahallelerde tespit edilen 46 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Operasyonda, bölücü terör örgütünün güvenlik güçlerine karşı düzenleyeceği olası el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırılarda kullanılan, yasak olduğu halde LPG istasyonlarından doldurularak halk sağlığını tehlikeye düşüren, İran'da doldurulduktan sonra tekrar kaçak yollarla ülkemize sokularak haksız rekabete yol açan çeşitli markalarda toplam bin 520 adet kaçak tüp ile bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.'

Açıklamada, söz konusu işyeri sahiplerine, 'haksız rekabete yol açtıkları', 'Markalar Kanunu'na muhalefet ettikleri' ve 'tüp kaçakçılığı' yaptıkları gerekçesiyle adli işlem başlatıldığı aktarıldı. Kaynak : AA

Kaçak AkaryakıtEmniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüMutfak TüpüMuhalefet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı