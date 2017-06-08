Emine Erdoğan: Gazilerimize minnet borçluyuz

Ankara Ticaret Odası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımı ile 15 Temmuz ve terörle mücadele gazilerinin onuruna iftar programı düzenledi.



Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'da katıldı.



Konuşması sırasında gazilere seslenen Emine Erdoğan, “Millet olarak onlara minnettarız. Aynı şekilde ‘ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile tereddüt etmeden cepheye koşan ve bu vatan için çarpışan bütün gazilerimizi büyük bir minnet borçluyuz” şeklinde konuştu.







Şehitliğin ve gaziliğin üzerinde daha üstün bir makam olmadığına dikkat çeken Erdoğan, birçok makamın çalışılarak elde edilebileceğini fakat şehitlik ve gazilik makamının çok güçlü bir inanç gerektirdiğini söyledi.



“15 Temmuzda vatan kelimesi ruhlarımızı kanatarak yeniden hayatımızın merkezine yerleşti” diyen Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



“Yeni nesil artık vatan için candan geçmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Milletimiz hainlerin emellerini tek yürek olarak engelledi. Ülkemizi esarete teslim etmedi. Gördük ki bu topraklarda ne yiğit biter ne şahadeti göze alan kahramanlar. Allah o gecesi bir daha yaşatmasın bu millete.”







Erdoğan, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana şehit ve gazi yakınları ile sık sık görüştüklerini sözlerine ekleyerek, hepsi ile birer aile olduklarını kaydetti.







16 Nisan halkoylaması ile yeni bir dönemece girildiğine dikkat çeken Erdoğan, “Allah'ın izni ile bundan sonra bu ülkede darbelere izin vermeyecek bir sistem inşa edeceğiz. Teröre karşı her yönü ile güçlü bir yapı kuracağız” dedi.







“Vatan size minnettar”



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise konuşması sırasında gazilere ve şehit yakınlarına seslenerek, “15 Temmuz'da terörle mücadelede canı pahasına vatanını savunan siz kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan size minnettar” diye konuştu.



Şehit yakınları ve gaziler için yapılması gerekenlerin hükümet olarak tereddüt edilmeden yerine getirildiğini anlatan Kaya, “Şehit yakını ve gazilerimize ekonomik ve sosyal desteklerimizi hiçbir maliyet hesabı yapmaksızın, sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.









ATO'nun 15 Temmuz ve terörle mücadele gazilerinin onuruna düzenlediği iftar yemeğine katılan Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü ve ATO Meclis Üyesi Osman Gökçek, davete katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la da bir süre sohbet etti.







