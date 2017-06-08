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Elitaş'tan 'Zeytinlik Düzenlemesi' açıklaması

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Komisyon başkanı ile yaptığımız görüşme sonrasında zeytinlikle ilgili düzenlemeler komisyona çekilecek. Diğer maddelerin görüşülmesine devam edilecek" dedi.

Siyaset / 08 Haziran 2017 Perşembe 15:31
Elitaş'tan 'Zeytinlik Düzenlemesi' açıklaması

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın davetiyle yapılan iç tüzük toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Elitaş, Kılıçdaroğlu'nun mektubuna ilişkin olarak, 'Siyasi etiğe uygun olmayan açıklama yapmıştır. Dede Korkut hikayelerinde kişilerin isim alması için başarı göstermesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun lider oldum diyebilmesi için önce kazanması gerekir. AK Parti 2002'den bu yana önüne gelen 12 sandıktan başarıyla çıkmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kasetle geldiği genel başkanlıktan önüne gelen 8 sandıkta sırtı yerden kalkmamıştır' ifadelerini kullandı.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile ilgili de konuşan Elitaş, 'Komisyon başkanı ile yaptığımız görüşme sonrasında zeytinlikle ilgili düzenlemeler komisyona çekilecek. Diğer maddelerin görüşülmesine devam edilecek. Bu arada hem Tarım, hem Sanayi, hem Çevre, hem Orman Bakanlığının görüşleri alındıktan sonra taraflar konuları değerlendirecek' dedi.

Kaynak : İHA

TarımAk PartiMustafa Elitaşİç TüzükDede Korkut


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