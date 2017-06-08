Esenyurt'ta yaşanan bir dolandırıcılık olayı Kemal Sunal'ın oynadığı 'En Büyük Şaban' filmi gerçek oldu. Zeytinburnu restoran işleten 66 yaşındaki İbrahim İhsan Kutnak'ın bir süre sonra işleri iyi gitmemeye başladı.



İşleri iyi gitmediği için ek gelir elde etmek amacıyla bankadan kredi çeken Kutnak, 60 bin liraya bir kamyoneti mobil döner aracına dönüştürdü. Geçen sene aralık ayında dönüştürdüğü kamyonu, satış yapmak için 1,5 sene yer aradı. Kutnak'ın belediyelere yaptığı yer talebi başvuruları sonuçsuz kaldı.



“Anlatmaz olaydım”



Bu yer bulma talepleri sırasında M.T. isimli bir şoförle karşılaştığını iddia eden Kutnak, “ Kendisi hem oto alım satımı yapıyor hem de korsan taksicilik yapıyor. Derdimi sordu derdimi anlattım. Keşke anlatmaz olaydım. Bir süre sonra geldi bana bu işi çözebileceğini söyledi.



Her şeyin kanuni ve evraklı olması gerektiğini kendilerine ifade ettim. Sonradan öğrendim ki bunlar büyük bir ekip içlerinde mimar var yardımcıları var' dedi.



7 metre karelik alana 100 bin lira verdi



Tezcan Kutnak'ı Belediyede tanıdıkları olduğuna ve işini halledeceğine inandırdı. Beraber Esenyurt meydanına gelerek ölçümler ve fotoğraflamalar yapıldığını söyleyen Kutnak, “ Geldik burada yer seçtik, ölçtük, biçtik. Fotoğraflarını çektik. Aradan birkaç gün geçtikten sonra belediyeden imzalı bir evrak getirdiler. 7 metrekarelik alanın bana tahsis edildiğine dair. 100 bin lira talep ettiler. Bankadan kredi çekerek kendilerine verdim” diye konuştu.



Dolandırıldığını çok sonra anladı



Aradan bir süre geçtikten sonra hiçbir gelişmenin olmadığını gören Kutnak, ' Aradan 1-2 ay daha geçince hiçbir şey olmayınca dolandırıldığımı anladım. Kanser hastasıyım,işlerim batıyor diye bu işlere girdim beni mağdur etme diyince ben o parayı onlardan alırım denilip beni 4-5 ay oyaladılar” şeklinde konuştu.



Dolandırıldığını anlayan ve verdiği 100 bin lirayı geri alamayan Kutnak, şikayetçi oldu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Dolandırılan Kutnak, mağduriyetini duyurmak ve bu tür olaylara dikkat çekmek için bir de imza kampanyası başlattı.



Olay Kemal Sunal'ın 'En Büyük Şaban' filmini akıllara getirdi.Memleketinden İstanbul'a gelen Kemal Sunal, dolandırıcıların eline düşmüş ve dolandırıcılar köprüyü Kemal Sunal'a satmıştı. Kaynak : İHA