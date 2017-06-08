Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Abdullah Gül birlikte iftar yaptı

Erkilet Havalimanı’nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için, gündüz saatlerinden itibaren havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan, kara yoluyla Zincidere 1‘inci Komando Tugayı’na gitti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, ev sahibi olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra kuvvet komutanları ve Kayseri protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı.



Zincidere Komando Tugayının, hafta sonu iznine çıkan askerlerine, 17 Aralık 2016 tarihinde, şehir otobüsü içinde seyir halindeyken bombalı saldırı düzenlenmiş ve 14 asker şehit olmuştu.

















Kaynak : İHA