Başbakan Yıldırım'dan 'tehdit' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya'daki gazi ve şehit aileleri ile iftar buluşmasında konuştu.



Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



'Terör karşısında mutlaka insanlık onuru galip gelecektir. Canları pahasına bize bu toprakları yapan şehitlerimiz şükranla anıyorum. Kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Son kaleler yıkılmaz sonuna kadar arkanızdayız. İşte bizi farklı yapan hasletlerimiz bunlar. Bizim için en değerli şey bayraktır, istiklaldir, vatandır.'



'Şehitlerimizin evlatları, eşleri ana babaları bu aziz millete emanettir. Bizim inancımızda şehadet kavramı çok ama çok önemli bir yer tutuyor. Şehitlerimiz namusumuza sahip çıkanlardır. Şehitlerimiz izzeti nefsimizi çiğnetmediler. Bize cennet bir vatan bıraktılar. Allah onlardan razı olsun. Bugün güvenlik güçlerimiz bölücü terör örgütü PKK ile, DEAŞ ile, FETÖ terör örgütü ile amansız bir mücadele veriyor. Hamdolsun bu ülkenin yiğitleri çok, kahramanları da çok.'







ALLAH'A BİR CAN BORCUMUZ VAR



'Tehditler alıyoruz. Niye? Terör örgütlerinin üzerine kararlılıkla gidiyoruz diye. Şunu bilsinler ki Allah'a bir can borcumuz var bunu nasıl vereceğimiz onun takdirindedir. Bu güzel ülkemizin bağımsızlığını korumak sözümüz var. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmama sözümüz vardır.'







BU MİLLETİN BİLEĞİNİ KİMSE BÜKEMEZ



'Yurdumuzun her köşesinde meydanları boş bırakmadılar demokrasi nöbetleri tuttular ve bütün dünyaya demokrasi dersi verdi. Hiç kimse bu milletin bileğini bükemez. FETÖ terör örgütünün elemanları şimdi mahkemelerde hesabını veriyor. Mahkemelerde gözümüzün içine baka baka yalan söyleyenlere bu milleti aptal yerine koyan bu insanlara yüce Türk milleti en ağır cezayı verecektir. Türkiye bir hukuk develtidir. Emin olun hiçbir suç cezasız kalmaz. Türkiye bugün her zamankinden daha büyüktür.







ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİ BAŞIMIZIN TACIDIR



Şehit yakınlarımıza sahip çıkmak vatana, bayrağa sahip çıkmak demektir. Millet ve devlet olarak sizlere her zaman şükranlarımızı ifade etmeyi borç biliyoruz. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Sizlerin fedakarlılığın yanında bizim yaptıklarımızın anlamı çok küçük. Bu ülkenin her karış toprağı şehitlermizin aziz hatırası ile doludur. Şehitlerimizin ailesi de bizim başımızın tacıdır.'