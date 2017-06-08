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Bankacılara ByLock operasyonu: 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen değişik bankalarda görevli 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi, 11 kişi gözaltına alındı.

Güncel / 08 Haziran 2017 Perşembe 09:58
Bankacılara ByLock operasyonu: 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen değişik bankalardan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ soruşturması kapsamında Merkez Bankası, Asya Katılım Bankası, İller Bankası ve Kalkınma Bankasından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı üzerine operasyon başlatan güvenlik güçleri, bu kişilerden 11'ini gözaltına aldı.

ByLock kullandıkları bildirilen şüphelilerin, daha önce kurumlarından ihraç edildiği öğrenildi. Kaynak : AA

İller BankasıTerör ÖrgütüCumhuriyetGüvenlik GüçleriMerkez Bankası


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