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Almanya'dan Barzani ve referandum açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Irak'ın birliğini tehlikeye düşürmenin ve yeni sınırlar çizmek istemenin doğru bir yol olmadığını söyledi.

Dünya / 08 Haziran 2017 Perşembe 22:54
Almanya'dan Barzani ve referandum açıklaması

Gabriel, Libya ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) "bağımsızlık referandumu" yapacağı yönündeki açıklamasını büyük endişeyle karşıladığını belirtti.

"IRAK'IN BİRLİĞİ TEHLİKEYE DÜŞER"

Bu konuda ancak tek taraflı adım atılmaması konusunda uyarıda bulunabileceklerini dile getiren Gabriel, "Irak'ın birliğini tehlikeye düşürmek, hatta devlet sınırlarını yeniden çizmek istemek doğru yol değildir. Bu, Erbil ve aynı zamanda Bağdat'taki zaten zor ve istikrarsız durumu daha da arttırır." ifadelerini kullandı.
Tüm tarafları diyaloğa çağıran Gabriel, sorunların karşılıklı ilişki içinde uzlaşarak çözülmesi ve özellikle ihtilafların daha da fazla tahrik edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin henüz kazanılmadığına işaret eden Gabriel, bundan sonraki adımların sadece birlikte atılabileceğini ve sorunların üstesinden birlikte gelinebileceğinin altını çizdi.

BağdatIrakLibya


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