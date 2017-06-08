ABD bir kez daha vurdu

ABD askeri sözcüsü, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini hedef alan Suriye rejim yanlısı güçlere ait insansız hava aracını vurduğunu açıkladı.



Askeri hava aracının vurulmasının ardından yaralanma ve hasar oluşmadığı belirtildi. ABD askeri sözcüsü, rejim yanlısı güçlerin ilk kez koalisyon güçlerini hedef aldığını belirtti.



Olayın çatışmanın yeni parlama noktası Suriye ve Irak arasındaki El Tanf sınır geçişinde olduğu öğrenildi.



Kaynak : İHA