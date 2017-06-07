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'Yeşil' kategorideki terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Van'da düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristinden birinin "Yeşil" kategoride yer alan Van Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu Abdurrahim Aslan olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Güncel / 07 Haziran 2017 Çarşamba 13:14
'Yeşil' kategorideki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığının 'aranan teröristler' listesinde yer alan 'yeşil' kategorideki PKK'lı terörist Abdurrahim Aslan etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, '27 Mayıs 2017 tarihinde, Van/Çatak'ta icra edilen hava destekli operasyon sonucunda etkisiz hale getirilen 10 bölücü terör örgütü mensubu teröristten birisinin, terör arananlar listesi 'Yeşil' kategoride yer alan Van sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu Demhat Faraşin-Hasan (K) Abdurrahim Aslan olduğu tespit edilmiştir' denildi.

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