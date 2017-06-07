Tarihe geçmişti! Ayrıntılar birer birer ortaya çıkıyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı ihbar edilen Kongo bandıralı ticari bir geminin Süveyş Kanalı açıklarında seyrettiğini belirledi.



Ekipler, mürettebatının tamamı Türk olan gemideki uyuşturucunun Türkiye'ye getirileceği bilgisine de ulaştı. Uluslararası sözleşmeler gereği, 'Commander Tide' isimli bu gemi ve mürettebatının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile irtibat kurularak Deniz Kuvvetleri Komutanlığından da destek sağlandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İçel Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlileri ortak operasyonu Süveyş Kanalı açıklarından başlattı.



Uluslararası sulardaki operasyon, geminin 9 kişilik mürettebatıyla 2 Haziran gecesi alınıp yaklaşık 24 saat süren yolculuğun ardından Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığına getirilmesiyle sona erdi.



- Uyuşturucuyu gizli bölmelerde saklamışlar



Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla Narkotik Birimi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gemide yaptığı aramalarda 'zula' tabir edilen gizli bölmeler açığa çıkarılarak, bölmelerden birinde 40 çuvalda yirmi beşerli paketlerde olmak üzere toplam 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi. Bunun, Türkiye'nin yakın tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüklü miktarda eroin olduğu belirtildi.



Operasyonun, 22 Mayıs 2016 tarihinde Akdeniz'de düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu Er Alper Al anısına ithaf edildiği kaydedildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünün gerek ülke sınırları içinde gerekse uluslararası alanda narkotik madde ticaretine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.



- Ele geçirilen uyuşturucu sergilendi



Türkiye'nin uluslararası sularda gerçekleştirdiği büyük operasyonlar arasında yerini alan 'Er Alper Al Operasyonu'nda ele geçirilen uyuşturucu çuvallarla Marmaris Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Müdürlük girişinde 40 çuvalda, özel olarak hazırlanmış bin 7 pakette sergilenen bir ton 71 kilogram eroin basın mensupları tarafından görüntülendi. Uyuşturucu maddelerin başında ise gemideki operasyona katılan Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde bulunan uyuşturucu madde arama köpeği 'Zeta' da yerini aldı.



- 9 mürettebatın sorgusu sürüyor



Gözaltına alınarak Marmaris Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Hepsi Türk vatandaşı, geminin kaptanı A.E'nin (55) yanı sıra 8 mürettebat H.A.G. (45), O.İ. (45), B.C. (42), L.E. (59), B.P (40), Y.P. (41), M.K. (45), M.I'nın (29) ifadelerinin alınma işleminin devam ettiği bildirildi.



- Afganistan'da paketlenmiş



Uyuşturucu yüklü gemi ve uyuşturucu ile ilgili de detaylar ortaya çıkmaya başladı. Uyuşturucunun Afganistan'da paketlendiği, uyuşturucu paketlerinde ağır makine tüfekli arma işlenmiş plakaların olduğu kaydedildi.



Geminin en son olarak Mısır'da bir limandan hareket ettiği, rotasının Yunanistan olduğu öğrenildi.



- 'Operasyon başarıyla icra edildi'



Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan Demokratik Kongo Cumhuriyeti bayraklı 'Commander Tide' isimli ticaret gemisine yönelik 'Şehit Alper Al Operasyonu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn, bir açık deniz römorkörü, Sea Hawk helikopteri ve SAT görev timlerinin de katılımıyla başarıyla icra edildiği aktarıldı.



Uyuşturucu madde kaçakçılığı faaliyetinde bulunduğu istihbaratının alınması üzerine bahse konu geminin, Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e çıkışından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezince takibe alındığı belirtildi.



Bir Sea Hawk deniz helikopteri ve bir Sualtı Taarruz (SAT) Görev Timi konuşlu fırkateynin, 30 Mayıs'da keşif-gözetleme faaliyetlerine başladığı ve SAT Görev Timinin de Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi'ne konuşlandırılarak bölgeye intikal ettirildiği ifade edildi.



Şüpheli geminin fırkateynde konuşlu helikopter ile mevkisinin teyit edilmesini müteakip Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, 2 Haziran'da müdahaleye başlandığı kaydedilirken, SAT Görev Timi Hızlı Müdahale Botları ile diğer SAT Görev Timinin ise havadan indirme yöntemiyle (fast rope) Sea Hawk helikopterinden şüpheli gemiye intikal ettirilerek 26 dakikada geminin mürettebatıyla tamamen kontrol altına alındığı aktarıldı.



Geminin SAT Timlerince kontrol altına alınmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı gemilerinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele personeli, Sahil Güvenlik Arama Kontrol personeli ve narkotik madde arama köpeğinin gemiye çıkarıldığı kaydedildi.



Commander Tide isimli şüpheli geminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait açık deniz römorkörü ile 3 Haziran'da Aksaz Deniz Üssü'ne intikal ettirildiği ve Aksaz Deniz Üssü'nde gemide yapılan arama-tarama çalışmaları sonucunda bir tonu aşkın ve uzmanlarca piyasa değerinin 200 milyon Türk lirası olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde tespit edildiği bildirildi.



- Tarihe geçen uyuşturucu operasyonları



Türk güvenlik güçlerinin Ocak 1993'te ABD'li yetkililerle 'Kısmetim-1' ve 'Lucky-S' gemilerine Akdeniz'deki uluslararası sularda yaptığı ortak operasyonlarda 18 ton eroin ele geçirilmişti. 'Kısmetim-1' güvenlik güçlerine yakalanacağını anlayan personeli tarafından içindeki 3,5 ton eroinle batırılmıştı. Pakistan'ın Karaçi Limanı'ndan 14 ton eroinle yola çıkan 'Lucky-S' ise uluslararası sularda ABD ekiplerince tarafından uzun süre takip edilmiş, daha sonra Akdeniz açıklarında Türk güvenlik güçleri operasyon yapmıştı. Operasyonda 14 ton eroin ele geçirilmiş, 17 kişi yakalanmıştı.



Uluslararası sularda seyreden Bolivya bandıralı 'Joudi' adlı ticari gemiyle yüklü miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Ocak 2016 tarihinde bir uçak ve bir helikopterle havadan, 'Umut' ve 'Yaşam' gemileriyle de denizden operasyon düzenlemişti. 'Albatros Harekatı' adı verilen operasyonda, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik ve özel harekat timlerinin de desteğiyle Kıbrıs adasının güneyinden itibaren takibe alınan gemiye, Türkiye'ye 322 mil, Libya kıyısına 35 mil, Tobruk Limanı'na 55 mil uzaklıkta, uluslararası sularda operasyon yapılmıştı. Gemide 13 ton esrar ele geçiren ekipler, 9 kişiyi gözaltına almıştı. Kaynak : AA