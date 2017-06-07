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'Suriye dahil bölgesel konular ele alındı'

Görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirilerek, ikili ilişkiler gözden geçirildi.

Siyaset / 07 Haziran 2017 Çarşamba 22:13
'Suriye dahil bölgesel konular ele alındı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşme, Bakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi, ikili ilişkiler gözden geçirildi. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde toplanması öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıkları ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.

Kaynak : AA

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