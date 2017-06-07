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Şirin Payzın'a canlı yayın tepkisi

Konukları Doç.Dr. Selam Öğüt ile Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un tartışmasına sinirlenen Şirin Payzın'a canlı yayında inanılmaz bir tepki geldi.

Güncel / 07 Haziran 2017 Çarşamba 03:00
Şirin Payzın'a canlı yayın tepkisi
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CNN TÜRK ekranlarındaki Şirin Payzın ile Ne Oluyor? programına emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un tepkisi damgasını vurdu.

TSK içerisindeki FETÖ yapılanmasının masaya yatırıldığı programda Ahmet Yavuz ve Selman Öğüt sert bir tartışmaya girdi. Payzın Ahmet Yavuz'un hep aynı şeyleri gündeme getirdiğini ifade ederek "Ama aynı noktada patinaj yapıyoruz. Bitirin lütfen Ahmet bey." dedi.

PAYZIN'A TEPKİ

Payzın'ın bu çıkışına sinirlenen Yavuz "Ben böyle konuşamam. Burada bu kadar şey söyleniyor siz bana ikazda bulunuyorsunuz." diye konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ahmet YavuzŞirin Payzın


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