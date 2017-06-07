Şirin Payzın'a canlı yayın tepkisi

CNN TÜRK ekranlarındaki Şirin Payzın ile Ne Oluyor? programına emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un tepkisi damgasını vurdu.



TSK içerisindeki FETÖ yapılanmasının masaya yatırıldığı programda Ahmet Yavuz ve Selman Öğüt sert bir tartışmaya girdi. Payzın Ahmet Yavuz'un hep aynı şeyleri gündeme getirdiğini ifade ederek "Ama aynı noktada patinaj yapıyoruz. Bitirin lütfen Ahmet bey." dedi.



PAYZIN'A TEPKİ



Payzın'ın bu çıkışına sinirlenen Yavuz "Ben böyle konuşamam. Burada bu kadar şey söyleniyor siz bana ikazda bulunuyorsunuz." diye konuştu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel