Şamil Tayyar'dan Arınç'a: Şimdi cübbeni giy damadını savun

Beyaz Tv'de Murat Erçin'in sunduğu 'Son Söz' programında konuşan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Arınç'ın damadının tutuklanmasını değerlendirdi.



FETÖ'CÜ SAHİPLENİYOR



Tayyar şu ifadeleri kullandı;



Arınç 17 Aralık'tan sonra tavrına baktığımızda bu yapının terörize olduğu süreçteki eylemlerine karşı bir mücadele vermedi. Arınç son konuşmasında da 'Biz kendisine güveniyoruz' dedi. Dolayısıyla kefil oldu. Bir kefalet var ise bunu ispatlaması lazım. Bu durumda bir FETÖ'cüyü sahipleniyorsunuz anlamı çıkar.



İYİ BİR FİNAL YAPAMADI



17 Aralık'tan sonra Arınç'ın çizgisinde bir kırıklık olduğunu söyleyen Tayyar 'Özetle iyi bir sınav veremedi, iyi bir final yapamadı. Bugün gelinen noktada Arınç 2001-2002'den çok farklı bir noktada.' diye konuştu.



CÜBBESİNİ GİYSİN DAMADINI SAVUNSUN



Bülent Arınç'ın 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ' 'Paralel ile mücadele kapsamında açılan o kadar çok davalar var ki üstüme cübbeyi tekrar geçirmeyi arzu ediyorum.' sözlerini hatırlatan Tayyar ' Ve artık cübbesini giyme zamanıdır. Eğer öyle bir niyeti varsa cübbesini giysin ve damadını savunsun. ' şeklinde konuştu.