Ölüm istatistikleri açıklandı

TÜİK Van Bölge Müdürü Özer Coşğun; 2016 yılında ölüm sayısının ülkemizde artarken Van'da ise azaldığını söyledi.



Coşğun'un verdiği bilgilere göre; “Ülkemizde ölüm sayısı 2016 yılında yüzde 4,2 arttı. Ölüm sayısı revize edilen 2015 yılı verisine göre 405 bin 202 iken bu sayı yüzde 4,2 artarak 2016 yılında 422 bin 135 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,8'ini erkekler, yüzde 45,2'sini kadınlar oluşturdu” dedi.



“Van'da 2016 yılında 3 bin 331 kişi öldü”



Van'da bir önceki yıl 3 bin 472 olan ölüm sayısı 2016 yılında yüzde 4,1 azalışla 3 bin 331 olduğunu ifade eden Çoşğun, “Muş'ta 2015 yılında bin 409 olan ölüm sayısı, 2016 yılında 0,7 artışla bin 419 oldu. Bitlis'te 2015 yılında bin 122 olan ölüm sayısı, 2016 yılında yüzde 0,4 azalışla bin 118 oldu. Hakkâri'de 2015 yılında ölüm sayısı 816 iken, 2016 yılında yüzde 5 artarak 857 oldu” dedi.



Kaba ölüm hızının Türkiye'de en düşük olduğu ilin Van olduğunu ifade eden Çoşğun, “Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2015 yılında binde 5,2 iken 2016 yılında binde 5,3'e yükseldi. Diğer bir ifade ile 2015 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düşerken, 2016 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düştü. Kaba ölüm hızı, Van'da bir önceki yıl binde 3,2 iken 2016 yılında binde 3'e düştü. Muş'ta 2015 yılında binde 3,4 olan kaba ölüm hızı 2016 yılında binde 3,5 oldu. Bitlis'te 2015 yılındabinde 3,3 olan bu oran 2016 yılında değişmedi. Hakkâri'de ise 2015 yılında binde 2,9 iken 2016 yılında binde 3,1'e yükseldi. Kaba ölüm hızı illere göre incelendiğinde ise, 2016 yılında kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,5 ile Sinop, binde 8,9 ile Çankırı ve binde 8,8 ile Balıkesir izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3 ile Van oldu. Van ilini sırasıyla, binde 3,1 ile Batman ve Hakkâri izledi” şeklinde konuştu.



Van'da bebek ölüm hızı binde 14,3'e düştüğünü sözlerine ekleyen Çoşğun, “Bebek ölüm sayısı, revize edilen 2015 yılı verisine göre 13 bin 654 iken 2016 yılında 13 bin 36 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2015 yılında binde 10,2 iken 2016 yılında binde 10 oldu. Diğer bir ifade ile 2016 yılında bin canlı doğum başına 10 bebek ölümü düştü. Van'da ise bebek ölüm hızı 2013 yılında 17,3 olmuşken, takip eden yıllarda düşüş eğilimi göstererek son olarak 2016 yılında binde 14,3'egeriledi. Muş'ta bebek ölüm hızı önceki yıl binde 15,4 iken 2016 yılında binde 15,0'a düştü. Bitlis'te bir önceki yıl binde 14,2'den 15,3'e yükselen bebek ölüm hızı, 2016 yılında binde 12,1'e düştü. Hakkâri'de ise bir önceki yıl binde 13,8 olan bu oran, 2016 yılında binde 15,3'e yükseldi” dedi.



“Ülkede ve Bölgede bebek ölüm hızı 2011-2016”



Van ilinin bebek ölüm hızı Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunun altını çizen Çoşğun, “Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2016 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 18,2 ile Bingöl oldu. Bu ili binde 18 ile Şanlıurfa, binde 15,3 ile Hakkâri ve binde 15 ile Muş izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,1 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 5,5 ile Artvin, binde 5,8 ile Gümüşhane ve binde 5,9 ile Karabük izledi.”



“Bebek ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu ilk 5 il 2015-2016”



Çoşğun, “Diğer bir ifadeyle, Vanili bebek ölüm hızı açısından Türkiye'de geçen yıl en yüksek 3'ncü il iken, bu yıl 4 sıra aşağıya gerileyerek 7'nci sırada yer aldı. Hakkari 3'üncü, Muş 4'üncü ve Bitlis 21'inci sırada yer aldı. Ülkemizde ölen bebeklerin yüzde 64,8'i bir ayını, yüzde 87,4'ü ise beş ayını tamamlayamadan öldü. Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2015 yılında yüzde 64,2 iken 2016 yılında yüzde 64,8 oldu. Ölen bebeklerin 2016 yılında yüzde 13,6'sının ilk gün, yüzde 30'unun 1-6 günlükken, yüzde 21,2'sinin ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü.



Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise yüzde 22,6 oldu.”



“Türkiye'de günlük ve aylık bebek ölümleri 2015-2016”



Van'da beş yaş altı ölüm hızı binde 17,0 olduğunu ifade eden Çoşğun, “Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, revize edilen 2015 yılı verisine göre binde 12,4 iken 2016 yılında binde 12,1 olarak gerçekleşti. Beş yaş altı ölüm hızı, Van'da 2015 yılında binde 19,3 iken 2016 yılında binde 17,0'a, Muş'ta binde 19,5'ten 19,3'e, Bitlis'te binde 18,3'ten 15,2'ye düşerken;Hakkâri'de ise binde 18,7'den 19,5'e yükseldi” ifadelerine yer verdi. Kaynak : İHA