Myanmar'da 116 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

Myanmar Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 116 kişiyi taşıdığı belirtien askeri uçağın TSİ 10.05'te Myeik kenti ile başkent Yangon arasındaki bölgede kaybolduğu duyuruldu.



Açıklamada 'Dawei kasabasının 32 km batısına ulaştığında uçakla iletişimimiz aniden kesildi' dendi.



Genelkurmay Başkanlığı arama kurtarma çalışmalarının da başladığını belirtti.



AFP'ye konuşan bir havalimanı görevlisi de uçakta 11 mürettebat ve 111 yolcu olduğunu söyledi.