USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,97 - 3,98

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 1 ton 250 kilo eroin ele geçirildi

-Muğla’nın Marmaris açıklarında, uluslararası sularda bir yük gemisine havadan ve denizden yapılan operasyonda 1 ton 250 kilo eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroinin bugüne kadar bir defada ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi.

3. Sayfa / 07 Haziran 2017 Çarşamba 01:22
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 1 ton 250 kilo eroin ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı ihbar edilen Kongo bandıralı ticari bir geminin Süveyş Kanalı açıklarında seyrettiğini belirledi.

MÜRETTEBATIN TAMAMI TÜRK

Ekipler, mürettebatının tamamı Türk olan gemideki uyuşturucunun Türkiye'ye getirileceği bilgisine de ulaştı. Uluslararası sözleşmeler gereği, 'Commander Tide' isimli bu gemi ve mürettebatının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.




İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile irtibat kurularak Deniz Kuvvetleri Komutanlığından destek sağlandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlileri ortak operasyonu Süveyş Kanalı açıklarından başlattı.



24 SAATTE GETİRİLDİLER

Uluslararası sulardaki operasyon, geminin 9 kişilik mürettebatıyla 2 Haziran gecesi alınıp yaklaşık 24 saat süren yolculuğun ardından Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığına getirilmesiyle sona erdi.



GİZLİ BÖLMELERE SAKLAMIŞLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla Narkotik Birimi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gemide yaptığı aramalarda 'zula' tabir edilen gizli bölmeler açığa çıkarılarak, bölmelerden birinde 40 çuvalda 25'erli paketlerde olmak üzere toplam 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi.

Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK OPERASYON

Bunun, Türkiye'nin yakın tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüklü miktarda eroin olduğu belirtildi. Gözaltına alınarak Muğla Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Operasyonun, 22 Mayıs 2016 tarihinde Akdeniz'de düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu Er Alper Al anısına ithaf edildiği kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün gerek ülke sınırları içinde gerekse uluslararası alanda narkotik madde ticaretine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. Kaynak : İHA

İçişleri BakanlığıHücumbotAnkara Emniyet MüdürlüğüEroinHelikopter


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı