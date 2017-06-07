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Merkel'den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İncirlik krizinin yaşanmasına rağmen Türkiye ile diyalogların devam edeceğini söyledi.

Dünya / 07 Haziran 2017 Çarşamba 15:30
Merkel'den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den İncirlik üssü ile ilgili bir açıklama geldi. Merkel 'İncirlikten çekildikten sonra da Ankara ile görüşmeler sürmeli' dedi.

BAKAN KURULU'NDA KABUL EDİLDİ

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Alman askeri birliğini İncirlik'ten çekme planı, Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. Alman askerlerinin Federal Meclis kararıyla İncirlik'e gönderilmiş olmasına rağmen kararda üs ismi geçmediğinden son kararın parlamento değil hükümet tarafından alınmasının yeterli olacağı belirtilmekteydi. Ancak hükümetin Alman silahlı kuvvetlerinin 'parlamento ordusu' olması nedeniyle parlamentoyu karara ortak etmesi de ihtimal dâhilinde bulunuyor.

SOS SÖZÜ PARLAMENTO SÖYLEMELİ

Federal Meclis'in silahlı kuvvetler raportörü Hans-Peter Bartels, karar öncesi yaptığı açıklamada, İncirlik ile ilgili kararın parlamentonun yetkilerini ilgilendirmesi bakımından karara milletvekillerinin de katılması gerektiğini söyledi. Alman Yeşiller Partisi'nin meclis grup başkanı Anton Hofreiter ve Sol Parti grup başkanı Dietmar Bartsch da, gazetelere verdikleri demeçte son sözün parlamentoda söylenmesi gerektiğini ifade etti.

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