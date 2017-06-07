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May: Gerekirse insan hakları yasalarını değiştiririz

İngiltere Başbakanı May, terörle mücadelede için gerekirse insan hakları yasalarını bile değiştirebileceklerini söyledi.

Dünya / 07 Haziran 2017 Çarşamba 01:43
May: Gerekirse insan hakları yasalarını değiştiririz

İngiltere son haftalarda artan terör saldırılarıyla çalkalanıyor. Ülkede adeta OHAL durumu var. Manchester kentinde düzenlenen saldırının ardından en üst düzeyde terör alarmı verildi. Bunun yanında askerler polislerle işbirliği yaparak güvenliği sağlamak için sokaklara indi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU
Ancak buna rağmen geçtiğimiz günlerde bir terör saldırısı da Londra kentinde yaşandı. Artan terör saldırılarına Başbakan May'in tepkileri sert oldu. "Radikal islamcıları fazlasıyla tolere ettik, o günler bitecek." açıklamasını yapan May, terörle mücadelede alınabilecek bütün önlemleri kararlılıkla uygulamaya koyacaklarını belirtti.

TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRDİKLERİ KONUYDU
Son olarak bir açıklama daha yapan May, terör saldırılarının önüne geçebilmek için gerekirse insan hakları yasalarını bile değiştirebileceklerini söyledi. Her fırsatta insan hakları yasalarına vurgu yaparak terörle mücadelede Türkiye'yi eleştiren Avrupa'dan böyle bir açıklama gelmesiyle konu ilginç bir hal aldı.

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