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Katar'dan dikkat çeken yeni açıklama

Katar Dışişleri Bakanı Al Thani, çevre ülkeler tarafından yaptırım uygulanması krizinin çözümü için Katar'ın aracılığa açık olduğunu söyledi.

Dünya / 07 Haziran 2017 Çarşamba 01:38
Katar'dan dikkat çeken yeni açıklama

CNN International'a röportaj veren Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, "Oturup konuşmak istiyoruz" dedi.

"BİZ SÜPER GÜÇ DEĞİLİZ, MESELELERİ ÇATIŞMAYLA ÇÖZMEYE İNANMIYORUZ"
Al Thani, "ilerlemeci ve modern ülkesinin, diplomasiye ve Orta Doğu'da barışı güçlendirmeye inandığını" kaydederek, "Biz burada süper güç değiliz. Meseleleri çatışmayla çözmeye de inanmıyoruz," ifadelerini kullandı.

"SUÇLAMA ÇELİŞKİLERLE DOLU"
Katar'ın terör finansmanına karşı mücadele ettiğini ve dünyayı potansiyel teröristlerden koruduğunu tekrar tekrar vurgulayan Al Thani, Suudi Arabistan yönetimden kendilerine yöneltilen "terörü ve bölgedeki ayrılıkçı grupları destekleme" suçlamasının çelişkilerle dolu olduğunu söyledi.

"DESTEKLEDİĞİMİZİ İDDİA ETTİKLERİ GRUPLAR BİRBİRİNE DÜŞMAN"
Al Thani, "Bu ifadeler çelişkilerle dolu, çünkü hem İran'ı, hem Suriye'deki aşırıcı grupları, hem Suudi Arabistan'da ve Yemen'de Müslüman Kardeşleri, hem de diğer yandan Husileri desteklediğimizi söylüyor. Savaş alanında, bunlar birbirine düşmanlar," diye konuştu.

"TAMAMEN YANLIŞ BİLGİ"
"Suudi muhalefetine ve Katif'te mezhepçi hareketlere destek olduğumuz iddiası ise tamamen yanlış bilgi" diyen Al Thani, "Katar ve Suudiler arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliği, aslında Suudilerin ulusal güvenliğine hizmet etmekte," şeklinde konuştu.

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