USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,52 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,96

İran'dan çok sert açıklama

İran'ın başkenti Tahran'daki terör saldırısının ardından İran'dan çok sert bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları, "Tahran'da bugün olanlar için intikam alacağız. Saldırının arkasında Suudi Arabistan vardır" açıklamasında bulundu.

Dünya / 07 Haziran 2017 Çarşamba 17:48
İran'dan çok sert açıklama

Reuters'in haberine göre, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının sorumlusunun Suudi Arabistan olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, "Bu terörist saldırı, ABD Başkanı ve terörizmi destekleyen Suudi liderlerin görüşmesinden sadece bir hafta sonra meydana geldi. DEAŞ'ın bu saldırıyı üstlendiği gerçeği, onların da (Suudi Arabistan) bu saldırıya katıldığını ispatlıyor" ifadesinde bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı General Hüseyin Salami tarafından yapılan açıklamada ise "Şüphesiz ki, bugün Tahran'da olanlar için teröristlerden, onların bağlantılarından ve destekçilerinden intikam alacağız" ifadesinde bulundu.

İran'ın başkenti Tahran'da bugün biri parlamentoda diğeri ise Ayetullah Humeyni'nin mezarında düzenlenen intihar bombalı ve silahlı saldırılarda en az 12 kişi öldü.

İran Meclisi'ndeki çatışma kamerada Haberi İran Meclisi'ndeki çatışma kamerada Haberi Saldırıları DEAŞ üstlendi Saldırıları DEAŞ üstlendi İran parlamentosunda silah sesleri İran parlamentosunda silah sesleri

GeneralDevrimTahranSuudi Arabistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı