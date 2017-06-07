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İran'da Humeyni Türbesi çevresinde saldırı

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan İmam Humeyni Türbesi çevresinde saldırı düzenlendi.

Dünya / 07 Haziran 2017 Çarşamba 10:30
İran'da Humeyni Türbesi çevresinde saldırı
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İmam Humeyni'nin Türbesi çevresinde silahlı 3 kişinin rastgele ataş açtığı, olayda birkaç kişinin yaraladığı belirtiliyor.

Tahran Milletvekili Elyas Hazrati, 3 saldırgandan 2'sinin silahlı olduğunu 1 kişinin ise canlı bomba olduğunu iddia etti.



KADIN SALDIRGAN ÜZERİNDEKİ BOMBAYI PATLATTI

Tahran Belediye Başkanı, bir saldırganın güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü, bir kadın saldırganın üzerindeki bombayı patlattığını, diğerlerinin ise yakalandığını açıkladı. Öldürülen bir kişinin ise bahçıvan olduğu kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI: ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK

İran İçişleri Bakanı, saldırı bölgelerindeki durumun kontrol altına alındığını ve endişelenecek bir şey olmadığını söyledi.

YETKİLİLER: SALDIRIYI DEAŞ DÜZENLEDİ

İranlı yetkililer, saldırıların DEAŞ tarafından düzenlendiğini düşünüyor.

Kaynak : İHA

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