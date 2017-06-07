USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,52 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,96

İran'da çifte saldırı: 12 ölü

İran'da parlamento binası ile Humeyni Türbesi önünde eş zamanlı saldırı yapıldı. Tahran'daki eş zamanlı saldırılarda12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Üçüncü terör saldırısı ise önlendi. Parlamento'daki rehine krizi sona erdi, 4 terörist öldürüldü.

Dünya / 07 Haziran 2017 Çarşamba 13:37
İran'da çifte saldırı: 12 ölü
Video için tıklayın

İran'ın başkenti Tahran bu sabah eş zamanlı iki saldırıyla sarsıldı. İran İstihbarat Bakanlığı üçüncü bir terör saldırısının ise önlendiğini açıkladı.

İran İçişleri Bakanlığı da, parlamento binasındaki saldırganların kadın kıyafetleri giydiğini belirtti.

Parlamento binasındaki saldırganlardan birinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü, bir diğerinin ise üzerindeki bombayı patlattığı ifade edildi.

İran Parlamentosu ve Humeyni Türbesi'ne eş zamanlı düzenlenen saldırıda 12 kişinin öldüğü ve 35 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İran Parlamentosu'daki çatışma ve rehine olayı saatler sürdü. Parlamento'daki 4 saldırgan öldürüldü ve operasyon sona erdi. Saldırının sona ermesiyle birlikte İran Cumhurbaşkanı Hasan
Ruhani parlamentoda görüldü.

ÇİFTE SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

İran'daki çifte saldırı terör örgütü DAEŞ tarafından üstlendi. DAEŞ'in haber ajansından yapılan açıklamada, İran Parlamentosu ve Humeyni Türbesi'ndeki eş zamanlı saldırılar üstlenildi.

İranlı yetkililer, halktan toplu taşıma araçlarından uzak durmaları istendi. Halka otobüs ve tren duraklarından uzak durun çağrısı yapıldı.

İran Parlamentosu'na silahlı saldırı, Humeyni Türbesi'ne de intihar saldırı düzenlendi.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran Parlamentosu'ndaki silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin rehin alındığını duyurdu.

Ajans haberini görgü tanıklarına dayandırdı. Haberde, söz konusu bilginin İran güvenlik güçleri tarafından doğrulanmadığı da vurgulandı.

Tasnim Haber Ajansı, İran Parlamentosu'ndaki saldırıya Devrim Muhafızları'nın müdahale ettiğini ve saldırganlardan birini öldürdüğü de belirtti.

'PARLAMENTODA KENDİNİ HAVAYA UÇURDU'

Devlet televizyonu IRIB de, saldırganlardan birinin kendisini parlamentoda havaya uçurduğunu ileri sürdü.




İran basınında daha önce yer alan haberlerde saldırıda bir korumanın hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

İran İstihbarat Bakanlığı saldırıların terörist gruplar tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. İran İçişleri Bakanlığı da olağanüstü toplanma kararı aldı.



İran basını kaleşnikoflarla parlamento binasına saldıran 4 saldırganın yakalandığını ve parlamento binasında bir odada tutulduğunu belirtiyordu.

Silahlı saldırganların parlamento binasının kuzey kısmında içeri girmeye çalışarak, korumalara ateş açtığı iddia edilmişti.

'SALDIRGANLARDAN BİRİ SİYANÜRLE İNTİHAR ETTİ'

İran'ın İngilizce yayın yapan televizyonu Press TV de, Ayetullah Humeyni Türbesi'ndeki saldırganlardan birinin siyanür içerek intihar ettiğini ileri sürdü.

İran parlamentosunda rehineler olduğu da ileri sürülmüştü.



'KADIN İNTİHAR BOMBACISI'
Ayetullah Humeyni'nin Tahran'ın güneyindeki anıt mezarı önünde de, İran Parlamentosu'ndaki saldırıyla eş zamanlı bir intihar eylemi gerçekleştirildi.

Humeyni Türbesi'nin batı kapısında kendisini havaya uçuran saldırganın kadın olduğu ifade ediliyor.



TAHRAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Humeyni Türbesi'ndeki saldırıyla ilgili Tahran Valiliği'nden de açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırganlardan birinin Humeyni Türbesi önünde üzerindeki bombayı patlatarak bir işçinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

İRAN'DAN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Başkenti Tahran'da düzenlenen eş zamanlı saldırıyla ilgili İran'dan ilk resmi açıklama geldi. İran İstihbarat Bakanlığı saldırıların terörist gruplar tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.
Saldırıları DEAŞ üstlendi Saldırıları DEAŞ üstlendi İran parlamentosunda silah sesleri İran parlamentosunda silah sesleri

ParlamentoTerör ÖrgütüİranSilahlı Saldırıİstihbarat


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı