İran'da çifte saldırı: 12 ölü

İran'ın başkenti Tahran bu sabah eş zamanlı iki saldırıyla sarsıldı. İran İstihbarat Bakanlığı üçüncü bir terör saldırısının ise önlendiğini açıkladı.



İran İçişleri Bakanlığı da, parlamento binasındaki saldırganların kadın kıyafetleri giydiğini belirtti.



Parlamento binasındaki saldırganlardan birinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü, bir diğerinin ise üzerindeki bombayı patlattığı ifade edildi.



İran Parlamentosu ve Humeyni Türbesi'ne eş zamanlı düzenlenen saldırıda 12 kişinin öldüğü ve 35 kişinin de yaralandığı açıklandı.



İran Parlamentosu'daki çatışma ve rehine olayı saatler sürdü. Parlamento'daki 4 saldırgan öldürüldü ve operasyon sona erdi. Saldırının sona ermesiyle birlikte İran Cumhurbaşkanı Hasan

Ruhani parlamentoda görüldü.



ÇİFTE SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ



İran'daki çifte saldırı terör örgütü DAEŞ tarafından üstlendi. DAEŞ'in haber ajansından yapılan açıklamada, İran Parlamentosu ve Humeyni Türbesi'ndeki eş zamanlı saldırılar üstlenildi.



İranlı yetkililer, halktan toplu taşıma araçlarından uzak durmaları istendi. Halka otobüs ve tren duraklarından uzak durun çağrısı yapıldı.



İran Parlamentosu'na silahlı saldırı, Humeyni Türbesi'ne de intihar saldırı düzenlendi.



Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran Parlamentosu'ndaki silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin rehin alındığını duyurdu.



Ajans haberini görgü tanıklarına dayandırdı. Haberde, söz konusu bilginin İran güvenlik güçleri tarafından doğrulanmadığı da vurgulandı.



Tasnim Haber Ajansı, İran Parlamentosu'ndaki saldırıya Devrim Muhafızları'nın müdahale ettiğini ve saldırganlardan birini öldürdüğü de belirtti.



'PARLAMENTODA KENDİNİ HAVAYA UÇURDU'



Devlet televizyonu IRIB de, saldırganlardan birinin kendisini parlamentoda havaya uçurduğunu ileri sürdü.







İran basınında daha önce yer alan haberlerde saldırıda bir korumanın hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI



İran İstihbarat Bakanlığı saldırıların terörist gruplar tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. İran İçişleri Bakanlığı da olağanüstü toplanma kararı aldı.







İran basını kaleşnikoflarla parlamento binasına saldıran 4 saldırganın yakalandığını ve parlamento binasında bir odada tutulduğunu belirtiyordu.



Silahlı saldırganların parlamento binasının kuzey kısmında içeri girmeye çalışarak, korumalara ateş açtığı iddia edilmişti.



'SALDIRGANLARDAN BİRİ SİYANÜRLE İNTİHAR ETTİ'



İran'ın İngilizce yayın yapan televizyonu Press TV de, Ayetullah Humeyni Türbesi'ndeki saldırganlardan birinin siyanür içerek intihar ettiğini ileri sürdü.



İran parlamentosunda rehineler olduğu da ileri sürülmüştü. İran basınında daha önce yer alan haberlerde saldırıda bir korumanın hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.İran İstihbarat Bakanlığı saldırıların terörist gruplar tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. İran İçişleri Bakanlığı da olağanüstü toplanma kararı aldı.İran basını kaleşnikoflarla parlamento binasına saldıran 4 saldırganın yakalandığını ve parlamento binasında bir odada tutulduğunu belirtiyordu.Silahlı saldırganların parlamento binasının kuzey kısmında içeri girmeye çalışarak, korumalara ateş açtığı iddia edilmişti.İran'ın İngilizce yayın yapan televizyonu Press TV de, Ayetullah Humeyni Türbesi'ndeki saldırganlardan birinin siyanür içerek intihar ettiğini ileri sürdü.İran parlamentosunda rehineler olduğu da ileri sürülmüştü.