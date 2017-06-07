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DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ’in üst düzey yöneticisi Ebu Hanzala ve DEAŞ üyesi Mustafa Yağbasan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 07 Haziran 2017 Çarşamba 18:06
DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında DAEŞ silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Türk vatandaşı Halis Bayancuk ve DEAŞ üyesi Mustafa Yağbasan İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 10 gün süren sorgunun ardından Ebu Hanzala ve Mustafa Yağbasan sabah saatlerinde alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edilmişti. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan Ebu Hanzala ve Mustafa Yağbasan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : İHA

Sağlık RaporuCumhuriyet Başsavcılığı


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