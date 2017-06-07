Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet ve Jandarma için düzenlenen iftar programında konuşma yaptı.



Konuşmadan satırbaşları;



'FETÖ İLE İLGİLİ DAVALARI ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUM'



Kendilerini istedikleri kadar rüyalarla kulaklarına fısıldanan tarihlerle verilen sözlerle aldatsınlar, hepsi beyhude. Milletimizin özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönülleri ferah olsun. Başdanışmanlarımın tamamıyla duruşmaları takip ediyorum. Yarısı Ankara, yarısı İstanbul olmak üzere duruşmaları takip ediyorlar, günbegün raporlarını alıyorum, ne oluyor, ne bitiyor takip ediyorum.

Bu eli kanlı katillerin hiçbiri de kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır. Mahkemelerde yaptıkları ahlaksızlıkların, cezaevlerinde açık net söylüyorum, çürürken onlara hiçbir faydası olmayacaktır. Şayet cezalarını tamamlayıp dışarı çıkanlar olursa, zaten milletimiz sokakta her gördüğünde onlara gereken cezayı verecektir. Onların yüzlerine tükürecekler ve milletin tükürüklerinde boğulacaklardır. İhanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar mücadelemiz sürecektir.Bizim bu ülkeden başka vatanımız yok. Birilerinin başları sıkıştığında Pensilvanya'ya kaçabilir, Almanya'ya kaçabilir, daha değişik ülkelere kaçabilirler. Onların oralarda gizli vatanları olabilir. Yunanistan'a kaçabilir, Rodos'a kaçabilir, şuraya kaçabilir, buraya kaçabilir ama bizim öyle bir toprağımız yok. Bizim varsa yoksa 780 bin kilometrekarelik işte bu topraklar. Onun için 15 Temmuz'da öz yurdumuzda parya durumuna düşmektense aslanlar gibi mücadele edip adam gibi ölmeyi tercih ettik, edeceğiz.Muhalefet partisinin başındaki zat Rabia işaretinden rahatsız olmuş. Tek millet, tek bayrak söyleminden mi rahatsız oldun? Sen bu ülkede tek millet dğeil de çok millet mi istiyorsun? Ondan mı rahatsız oldun?Hakkari'de bir tek Türk Bayrağı dalgalandıramadın. Tek bir devlet diyoruz. Eğer senin başka bir devlet düşüncen varsa buyur git.