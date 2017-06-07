CHP sahur programını RTÜK'e şikayet etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, TV 8'de yayınlanan 'Bekir Köse ile Sahur Vakti' programını, 'şiddet ve ayrımcılığa teşvik ettiği' gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) şikayet etti.



CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altıok tarafından söz konusu programa ilişkin, RTÜK'e şikayet dilekçesi verildi.



Dilekçede, söz konusu programa katılan Prof. Dr. Cevat Akşit'in 'Sokakta yemek yiyen kadınlar dayak yer.' ifadesini kullandığı belirtilerek, bu sözlerin, 'şiddeti meşrulaştırdığı' değerlendirildi.



Kadına karşı şiddetin, insan hakları ihlali ve ayrımcılığın bir biçimi olduğuna işaret edilen dilekçede, suçu öven, şiddete azmettiren, kadını aşağılamaya, kadına kin, nefret ve ayrımcı duygular beslemeye teşvik eden uygulamaların, çağdaş küresel toplum tarafından yazılmış her türlü hukuka, uluslararası sözleşmelere ve evrensel etik değerlere aykırı olduğuna değinildi.



Bu programda geçen ifadelerin, Anayasa'nın 10. maddesine, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'a ve Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesine aykırı olduğu kaydedilen dilekçede, söz konusu programla ilgili gerekli işlemin yapılması talep edildi. Kaynak : AA