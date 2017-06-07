Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’ndeki Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, iftar saati üzerinde Türk bayrağı asılı 16 Z plakalı bir kamyonetle polis merkezi önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, görevli polis memurlarına “Beni Mevlana Hazretleri’nin türbesine götürebilir misiniz? dedi.



Kendisine yardımcı olamayacaklarını belirten polis memurları şahsı birlikte iftar yapmaya davet etti. Bunun üzerine şahıs elindeki poşeti polis memurlarının bulunduğu bölüme atıp “Bomba var” diye bağırarak kaçmaya başladı.



Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan kimliği belirsiz şahıs açılan ateşe rağmen geldiği kamyonete binerek kaçtı.



Olay güvenlik kameralarına yansıdı



Yaşanan ilginç olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahsın "bomba var" diyerek bağırdıktan sonra kaçması ve polis ekiplerinin kaçan şahsın arkasından ateş etmesi dikkat çekti. Silah sesini duyan vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı. Yaşanan olay sosyal medyada da büyük yankı buldu. Polis, akıl sağlığı yerinde olmadığı tahmin edilen kimliği belirsiz şahsın kaçtığı kamyoneti çok geçmeden yakaladı. Zanlı ile alakalı yakalama çalışmaları devam ediyor.



Öte yandan olay yerinde bir minibüs de kurşun isabet etmesi neticesi zarar gördü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. Kaynak : İHA