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Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa’da karakola poşet atıp "bomba var" diyerek bağırdıktan sonra kaçan kimliği belirsiz şahıs ortalığı ayağa kaldırdı. Tetikte bekleyen polis silahına davranıp anında karşılık verdi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis park halinde terk edilen kamyoneti kısa süre sonra ele geçirdi. Poşetten herhangi bir suç unsuru çıkmazken, kaçan şahıs ise aranıyor.

3. Sayfa / 07 Haziran 2017 Çarşamba 23:52
Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı
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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’ndeki Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, iftar saati üzerinde Türk bayrağı asılı 16 Z plakalı bir kamyonetle polis merkezi önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, görevli polis memurlarına “Beni Mevlana Hazretleri’nin türbesine götürebilir misiniz? dedi.

Kendisine yardımcı olamayacaklarını belirten polis memurları şahsı birlikte iftar yapmaya davet etti. Bunun üzerine şahıs elindeki poşeti polis memurlarının bulunduğu bölüme atıp “Bomba var” diye bağırarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan kimliği belirsiz şahıs açılan ateşe rağmen geldiği kamyonete binerek kaçtı.

Olay güvenlik kameralarına yansıdı

Yaşanan ilginç olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahsın "bomba var" diyerek bağırdıktan sonra kaçması ve polis ekiplerinin kaçan şahsın arkasından ateş etmesi dikkat çekti. Silah sesini duyan vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı. Yaşanan olay sosyal medyada da büyük yankı buldu. Polis, akıl sağlığı yerinde olmadığı tahmin edilen kimliği belirsiz şahsın kaçtığı kamyoneti çok geçmeden yakaladı. Zanlı ile alakalı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan olay yerinde bir minibüs de kurşun isabet etmesi neticesi zarar gördü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. Kaynak : İHA

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