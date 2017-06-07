Hakkında haber yapan gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve ardından Milli Takım kariyerini noktalayan Arda Turan ülkenin gündeminde...



Uçakta gazeteciye saldırdığı için Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Arda Turan aldığı bir kararla Milli Takım'ı bıraktı. Arda'nın bu hareketi ülke gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer aldı.



Peki sokaktaki vatandaş Arda Turan için ne düşünüyor? Beyaz Haber 'Arda Turan'ı nasıl bilirsiniz? diye vatandaşa sordu...

Kaynak : Beyaz Gazete Özel