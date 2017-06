Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen kaçak et operasyonunda, iki katlı evin depo kısmında kesilmiş 8 at bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.







İki katlı evin depo kısmında arama yapan ekipler, 8'i kesilmiş 33 at buldu. Ekipler kesim yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.











Operasyonun ardında kurtarılan 25 atın Yüreğir Belediyesi Zabıtası ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edileceği belirtildi.







Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.





Kaynak : AA