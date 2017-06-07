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Adana'da kaçak et operasyonu

Merkez Yüreğir ilçesindeki bir evin ahırında ramazanda piyasaya sürüleceği tahmin edilen kesilmiş 8 at bulundu Kesim için bekletildiği öne sürülen 25 at kurtarıldı.

3. Sayfa / 07 Haziran 2017 Çarşamba 16:25
Adana'da kaçak et operasyonu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen kaçak et operasyonunda, iki katlı evin depo kısmında kesilmiş 8 at bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.



İki katlı evin depo kısmında arama yapan ekipler, 8'i kesilmiş 33 at buldu. Ekipler kesim yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.





Operasyonun ardında kurtarılan 25 atın Yüreğir Belediyesi Zabıtası ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edileceği belirtildi.



Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.


Kaynak : AA

TarımBüyükşehir BelediyesiEmniyet MüdürlüğüHayvancılıkKaçak Et


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