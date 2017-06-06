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Tunceli'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Tunceli’nin Hozat ve Pertek ilçelerinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda çeşitli örgütlerle bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel / 06 Haziran 2017 Salı 18:18
Tunceli'de terör operasyonu: 12 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Hozat ve Pertek ilçelerinde terör örgütleri PKK, MLKP ve TİKKO'ya yönelik İl Emniyet ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, örgüt üyelerinin kuryeleri ile iş birlikçilerinin de aralarında olduğu iddia edilen 12 şüpheli tespit edildi. Güvenlik güçleri, bugün iki ilçede terör örgütü PKK, MLKP ve TİKKO'yla bağlantısını belirlediği 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise, 'BTÖ, MLKP ve TİKKO terör örgütlerinin kurye,milis ve işbirlikçilerine yönelik Hozat ve Pertek ilçelerinde icra edilen operasyon kapsamında toplamda 12 şahıs gözaltına alınmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir' denildi.
Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüCumhuriyet BaşsavcılığıJandarma Komutanlığı


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