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Sürücüsüz vinç 2 otomobili biçti

İzmir’in Buca ilçesinde el freni çekilmeyen vinç, 2 otomobili biçti.

3. Sayfa / 06 Haziran 2017 Salı 14:41
Sürücüsüz vinç 2 otomobili biçti
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Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Yaylacık Mahallesi 190/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 20 GA 027 plakalı vinç aniden yokuş aşağı hareket etti. Sürücüsü olmayan vinç önüne çıkan 2 otomobili biçtikten sonra bir apartmanın girişinde bulunan bahçeye girerek balkona çarptıktan sonra durdu. 

Kazada iki otomobilde kullanılamaz hale gelirken iki apartmanda ve vinçte maddi hasar meydana geldi. Ayrıca, vincin sürücüsü olduğu iddia edilen 40 yaşındaki Ömer İstanbullu vinci durdurmak için hareket edince vinç ile otomobil arasında sıkışarak yararlandı.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan İstanbullu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



“DEPREM OLDU SANDIK”

Kaza anında evde bulunan annesinin on dakika önce bahçede olduğunu ve kıl payı kurtulduğunu söyleyen Dilek Ceylan, “Deprem olmuş zannettik. Birden koşturup geldik. Allah'tan salondan girmemiş salondan girseymiş kurtuluş olmazdı” dedi.

Kaza anında evde olan Ceylan'ın annesi Münire Ceylan ise “Camdan tekelleri görünce fırladım önce torunları filan aldım. Onlarla birlikte nasıl kaçtım hatırlamıyorum. Ev yıkılıyor, bina yıkılıyor sandım tepeme. Eğer salona çarpsaydı bende altında kalmıştım şu an” diyerek kaza anında yaşadıklarını anlattı.


Kaynak : İHA

Trafik KazasıDev Vinç


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