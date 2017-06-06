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Rusya'da alkollü şahıs dehşeti! 9 kişi öldü

Rusya'nın başkenti Moskova'nın batısında bir şahıs eğlence partisini basarak av tüfeği ile 9 kişiyi öldürdü

Dünya / 06 Haziran 2017 Salı 00:08
Rusya'da alkollü şahıs dehşeti! 9 kişi öldü

Rusya'da kendisinin eski paraşütçü olduğunu iddia eden alkollü şahıs, av tüfeği ile 5 erkek ve 4 kadın 9 kişiyi vurarak öldürdü.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın 150 kilometre batısındaki Tver köyünde düzenlenen parti kanlı sonlandı.

Partiye davetsiz katılan ve kendisinin eski bir paraşütçü olduğunu iddia eden alkollü elektrikçi, sözlerine inanmayan 9 kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Yetkililer, saldırıda ğini, 1 kişinin de battaniyenin altına saklanarak kurtulduğunu bildirdi. Yetkililer, saldırıyı yapan 45 yaşındaki Sergey Yegorov'un tutuklandığını açıkladı.

MoskovaRusyaParaşütçü


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