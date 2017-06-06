Rusya'da alkollü şahıs dehşeti! 9 kişi öldü

Rusya'da kendisinin eski paraşütçü olduğunu iddia eden alkollü şahıs, av tüfeği ile 5 erkek ve 4 kadın 9 kişiyi vurarak öldürdü.



Rusya'nın başkenti Moskova'nın 150 kilometre batısındaki Tver köyünde düzenlenen parti kanlı sonlandı.



Partiye davetsiz katılan ve kendisinin eski bir paraşütçü olduğunu iddia eden alkollü elektrikçi, sözlerine inanmayan 9 kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdü.



Yetkililer, saldırıda ğini, 1 kişinin de battaniyenin altına saklanarak kurtulduğunu bildirdi. Yetkililer, saldırıyı yapan 45 yaşındaki Sergey Yegorov'un tutuklandığını açıkladı.