Rakka operasyonu resmen başladı

ABD'nin desteklediği ve çoğunluğu PKK'nun Suriye uzantısı YPG'lilerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri, bugün DEAŞ'ın kalesi Rakka'ya operasyon başlattı.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütünün kalesine doğru harekete geçen SDF güçlerinin kentin kuzeyindeki askeri üs ve doğusundaki El Maşlab semtini hedef aldığını bildiriyor.







BAŞBAKAN DUYURMUŞTU



YPG'liler, geçen yıl yaz mevsiminden bu yana adım adım Rakka'nın etrafını çevirdi. Son olarak geçen ay ABD'nin ağır silahları nakletmesiyle operasyonun başlaması bekleniyordu.



Başbakan Binali Yıldırım, hafta sonu yaptığı açıklamada, Rakka operasyonunun başladığını söylemişti. Yıldırım, ABD'lilerin operasyon başlamadan Türkiye'ye bilgi verdiğini aktarmıştı.







TÜRKİYE, YPG'Yİ İSTEMİYOR



Türkiye, ABD'nin ağır silahlar vererek arkasında durduğu YPG'nin Rakka operasyonunda yer almasını istemiyor. Ancak Ankara-Washington hattındaki temaslardan sonuç çıkmadı ve Pentagon YPG ile birlikte yürümeye karar verdi.



