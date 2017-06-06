USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,95 - 3,95

Rakka operasyonu resmen başladı

SDG, DAEŞ'in elindeki Rakka'nın kuzeyindeki askeri üsse saldırdı.

Dünya / 06 Haziran 2017 Salı 09:56
Rakka operasyonu resmen başladı

ABD'nin desteklediği ve çoğunluğu PKK'nun Suriye uzantısı YPG'lilerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri, bugün DEAŞ'ın kalesi Rakka'ya operasyon başlattı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütünün kalesine doğru harekete geçen SDF güçlerinin kentin kuzeyindeki askeri üs ve doğusundaki El Maşlab semtini hedef aldığını bildiriyor.



BAŞBAKAN DUYURMUŞTU

YPG'liler, geçen yıl yaz mevsiminden bu yana adım adım Rakka'nın etrafını çevirdi. Son olarak geçen ay ABD'nin ağır silahları nakletmesiyle operasyonun başlaması bekleniyordu.

Başbakan Binali Yıldırım, hafta sonu yaptığı açıklamada, Rakka operasyonunun başladığını söylemişti. Yıldırım, ABD'lilerin operasyon başlamadan Türkiye'ye bilgi verdiğini aktarmıştı.



TÜRKİYE, YPG'Yİ İSTEMİYOR

Türkiye, ABD'nin ağır silahlar vererek arkasında durduğu YPG'nin Rakka operasyonunda yer almasını istemiyor. Ancak Ankara-Washington hattındaki temaslardan sonuç çıkmadı ve Pentagon YPG ile birlikte yürümeye karar verdi.

Terör OperasyonuRakkaSuriyeDaeş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı