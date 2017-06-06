O mektuptan sonra ifade değişti

Eşi Fatma Yamuç ile cezaevinden dışarı gönderdiği mektupta “Anlaşıp konuştuğumuz gibi eğer 10 gün içerisinde 100 bin lira parayı eşime vermezseniz isminizi savcıya veririm” diyen Yamuç, son verdiği ifadede, taşocağı sahipleri veya başka bir şahıs tarafından azmettirilmediğini iddia etti. Mektubun kurmaca olduğunu kaydeden Ali Yamuç, kirli sakallı, siyah cip kullanan ‘çirkin' lakaplı kişinin de hayal ürünü olduğunu söyledi. Ali Yamuç ifadesinde, “Daha az ceza alırım düşüncesiyle bu yalanları söyledim” dedi. Soruşturmayı yakından takip ettiklerini vurgulayan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan ise “Bu ifadenin doğruluğu da araştırılacak” dedi.



Üç kez ifade değiştiren Ali Yamuç, verdiği ilk ifadede çevreci çifti para için kendi kararıyla öldürdüğünü söylemiş, sorgusunda ise bölgede kapatılan bir mermer ocağında çalışan ‘çirkin' lakaplı kirli sakallı bir şahsın kendisini 50 bin liraya tuttuğunu iddia etmişti.



Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında dün Bahçeci Mermer firmasının sahibi Necmi Bahçeci'nin de ifadesine başvuruldu. Bahçeci, kendisine yöneltilen bütün suçlamaları reddetti. Bahçeci'nin ismi ilk olarak cinayet şüphelisi Ali Yamuç'un annesi İ. Yamuç'un ifadesinde telaffuz edilmişti.