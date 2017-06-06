Nevşin'in hevesi kursağında kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeyi 'değerlendiren' CNN Türk canlı yayınında Nevşin Mengü, "Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü." ifadelerini kullanması tepkiyle karşılanmıştı.



MENGÜ GERİ DÖNEMEDİ

Mengü'nün bu ifadeleri üzerine 22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren ekranlardan uzaklaştırılmıştı. Nevşin Mengü bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekranlara geri döneceğini söyledi.



Paylaştığı mesajda Mengü, "Döndüm akşam anahaber'de görüşürüz" dedi. Mengü daha sonra tweetini sildi. Ana haberi ise Başak Şengül sundu.







SAYNUR TEZEL: NEVŞİN MENGÜ ANA HABERDE



CNN Türk'te ana haberi sunan Saynur Tezel pazartesi akşamki sunuşu bitirdikten sonra "Yarın Nevşin Mengü ile ana haberi izleyebilirsiniz" dedi.

