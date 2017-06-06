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Metrobüste silahlı saldırgan dehşeti

Küçükçekmece'de metrobüs şoförü ile tartışan bir şahıs, şoföre silahını çekti. O anlar ise bir başka sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

3. Sayfa / 06 Haziran 2017 Salı 09:39
Metrobüste silahlı saldırgan dehşeti
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Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saat 18.00 sıralarında metrobüsün Cennet mahallesi durağında yaşandı.

Henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı araç sürücüsü ile yolcu arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası silahını çeken yolcu şoförü tehdit etti. Araya diğer yolcular girerken, bir yolcu da o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Kaydedilen videoda, adamın elinden silahı almaya çalışan vatandaşlar ve yolcuların panikle metrobüsten inmeye çalışması görülüyor. Kaynak : İHA

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