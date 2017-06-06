Beşiktaş’ın İstanbul Boğazı’ndaki tekneli şampiyonluk kutlamaları sırasında, bulundukları teknenin başka bir tekne ile çarpıştığı anda bacakları sıkışan ve ağır yaralanan Beşiktaş taraftarı Samet Bakan’dan bu kez üzücü haber geldi. Dün ailesinin ve arkadaşlarının sağ bacağındaki iyileşme ihtimalinde artma olduğunu açıkladığı genç taraftarın, bugün ayağındaki kanamaların durmaması nedeniyle hayati risk oluştuğu için operasyona alındığı öğrenildi. Yapılan operasyonda ise Samet Bakan’ın sağ bacağının, diz kapağının biraz altından kesilerek alındığı belirtildi. Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde bekleyişini sürdüren ailesinin ve arkadaşlarının üzüntülü olduğu görüldü.



“Yaşaması için gerekli olan şey buydu”



Tekne kazası sırasında Samet’in yanında olan arkadaşlarından Anıl Çıtlak, Samet’in ağabeyi Ahmet Bakan ile beraber yapılan operasyon ve Bakan’ın son durumu hakkında açıklama yaptı. Hayati risk nedeniyle bugün ameliyat gereksinimi doğduğunu ifade eden Çıtlak, “Maalesef, acil olarak bugün bir operasyon geçirdi. Sağ bacak diz kapağının yaklaşık 10 santimetre aşağısından bir operasyon oldu, maalesef o bölgeyi aldılar. Yaşaması için gerekli olan şey buydu. Şimdi ameliyat bitti, yoğun bakımda. Planladıkları gibi geçmiş operasyon. Sağ bacaktaki o bölgeyi en iyi kısımdan almışlar. Sol bacağında dolaşım problemini sağlamaya çalışıyorlar hala. Orada da bir risk var ama daha iyi durumda. Hala yoğun bakımda, normal servise geçmesini bekliyoruz” dedi.



Beşiktaşlı yöneticilerden Samet’e ziyaret ve destek



Beşiktaş Kulübü’nün ameliyat haberinin ardından Samet’i hastanede ziyaret ettiğini açıklayan Çıtlak, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ile görüştüklerini belirtti.



Çıtlak, ziyaret konusunda, “Bugün de bizim kulüp yetkililerimizden Genel Sekreter Sayın Ahmet Ürkmezgil geldi. Samet’in durumu hakkında bizden bilgi aldı. İstediğimiz birkaç şey var. Özellikle yoğun bakımdan çıktıktan sonra, imkanları daha iyi olan bir hastanede bakılabilir mi diye. Kendisi çok yakından ilgilendi, sağ olsun. Kulüp de çok yakından ilgileniyor. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Son olarak, taraftarların ve vatandaşların desteklerinin sürdüğünü anlatan Çıtlak, “Çok destek var. Destek olmaya devam ediyorlar. Beşiktaş taraftarları özellikle ki biz her şeyin farkındaydık. Sağ olsunlar, herkes her yerden arıyorlar, ne yapılabilir, kan lazım mı diye sorarak destek oluyorlar” diye konuştu.



Kaynak : İHA