Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Hasan Üçbaş yönetimindeki 34 SN 2362 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir karayolunun 50. kilometresindeki Sağlık Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Cemil Tutar idaresindeki 07 LB 532 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, otomobillerde bulunan Raziye Üçbaş ve Halime Tutar kaza yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan sürücüler Üçbaş ve Tutar ile araçlarda bulunan Asiye Üçbaş ve Sılanur Tutar ise ambulanslarla kaldırıldıkları Konya'daki hastanelerde tedavi altına alındı.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sılanur Tutar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için morga kaldırıldı. Kaynak : AA