Kılıçdaroğlu: Rabia'dan vazgeçin

CHP Lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Rabia işaretinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. RAbia işaretinin terör örgütünün işareti olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu bu işaretten vazgeçilmesi gerektiği iafede etti.

Emek en yüce değerdir. Emeğe haklarını CHP iktidarları verdi.Askeri darbelerin yaptığı ilk iş işçilere verilen hakların ellerinden alınması oldu. Ben de dün şunu söyledim darbeler kötüdür. Pekiyi darbeden sonrakiler işçilere haklarını neden vermediler? Ve sizler gidip onlara oy verdiniz. Bir daha sandığa giderken haklarınızın korunması açısından oy verirken bir daha düşünün., İhvan'a desteğini kesmeli. Bu konuda İhvan'ı destekleyecek siyasetten AK Parti uzak durmalı.'i desteğini başta AK Parti Genel Başkanı çekmeli, aynı şekilde Rabia simgesinden de vazgeçmeli., Suudi Arabistan ve BAEolarak görüyor. Siz simgesini getiriyor, AK Parti 'nin simgesi haline getiriyorsunuz. Ne yerli ne milli. Terör örgütünün 4 parmağını getirdiniz, simge yaptınız. Suudi Arabistan 'laarasında taraf olmamalıdır.'Darbe girişimine karşı 4 siyasi parti ortak tavır takındı. Bir daha bu ülkede darbe ile karşılaşmayalım. Darbeleri Araştırma Komisyonu'nu kurmak ilk yaptığımız işti. Kurduk da sonuca ulaştık mı? Hayır. Ben zaman zaman, iktidarı ve darbe yapanları eleştiriyorum. Darbe yapanların kimler olduğunun ortaya çıkarılmasını istiyorum. Haksızlıklar varsa üzerine gidilmesi lazım. Ben buları söylerken zaman zaman eleştiri konusu oluyor. Bize, siz FETÖ'yü mü destekliyorsunuz diyorlar. Bizim hayatımız Fetullah Gülen cemaati ile mücadele ile geçmiştir. Her şeyi ama her şeyi yaptık. Şimdi, darbe ile ilgili kafamızda büyük sorular var. O konuda komisyondaki arkadaşlarımız bizim tarihimize geçecek çok önemli bir rapor hazırlıyorlar. Hem partimizin hem Türkiye'nin hem bütün vatandaşların iradesine tercüman olacak bir rapor hazırlıyorlar. Bu soruların cevabını almış değiliz. Bu sorular bizim raporlarımızda yer alacak. Darbeyi araştırma komisyonu kurduk neden gereğini yapmıyorsunuz. Kaçtılar. Ayrıntılar ortaya çıkmasın, millet bilmesin diye kaçtılar. Biz bunu eleştirmeyecek miyiz? Bunu eleştirdiğiniz zaman siz FETÖ'cü mü oluyorsunuz, şehit olan 249 kişinin canına, vicdanına sahip çıkıyorsunuz. Adil Öksüz olayı, kapatıyorlardı, ilk biz dile getirdik.''Askerlerin darbe yapacağını anlatan O.K.'nın ifadesi niçin kamuoyundan gizlendi. O.K niçin MİT elemanı olarak istihdam edildi. Bir daha hiçbir savcı O.K'nın ifadesine başvurmaz. Ben bunu sormazsam, darbenin ayrıntıları ortaya çıkmaz. Ben bunları sormak zorundayım. Darbeyi yaptılar, OHAL ile Türkiye'de yeni bir darbe süreci başladı. Halklı haksız, herkesi tutuklamaya başladılar. Bütün muhalifleri FETÖ'cü diye suçladı.''Yüksekova ve Cizre il olsun diye bir teklif gelmişti, buna itiraz ettik. 81 yerine 83 il olsun. Hakkari de il olsun, Şırnak da il olsun. O zaman sen iktidar olarak teröre teslim oluyorsun anlamına gelir. Bu anlayış son derece tehlikeli. Başbakan'a çağrı yapacağım ama yetkisiz birisi. İçişleri Bakanı'na bir çağrıda bulunalım; Hakkari ve Şırnak il olarak kalsın, Cizre ve Yüksekova'yı da il yaparsınız. Böylece 83 ilimizle gurur duyarız. Gelin 81 il değil, 83 il yapalım. Hakkari ve Şırnak da il olarak varlığını sürdürsünler.'Müslüman dünyası ile ilgili kısa bir açıklama yapmıştım. Bilimdeki geriliği anlatmıştım. Ramazan ayı sabır, ibadet ve bereket ayı demiştim. Suudi Arabistan dahil 7 ülke Katar'ı teröre destek vermekle suçladılar ve vatandaşlarını kendi ülkelerinden çıkmaya davet ettileri. İslam Dünyası'nın geldiği noktaya bak. Barış ayında çelişkiye bak. Hepimizin bunlardan ders çıkarması lazım. Can kaybından akan kanlardan herkesin ders çıkarması lazım. Politikayı etnik kimlik üzerinden yaparsanız acıyı asla önleyemezsiniz. Hükümete önerilerimiz var.